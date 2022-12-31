О вечной молодости, чищенных дорогах и просто доброте мечтают горожане

Друг другу пожелали физического и ментального здоровья, побольше оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Кто-то хочет создать семью, купить квартиру, кто-то мечтает о том, чтобы вернулись те времена, когда люди были более вежливые и культурные.

Многие в столице Карелии пожаловались на не чищенные дороги и вместе с тем отметили, что город преобразился необычайно, стал краше и интереснее.

С наступающим Новым Годом! Пусть сбудутся все задуманное, здоровья вам и вашим близким, добрых событий и мира!