31 декабря 2022, 10:20
Общество

О вечной молодости, чищенных дорогах и просто доброте мечтают горожане

В преддверии новогоднего праздника жители и гости Петрозаводска поделились своими желаниями

Друг другу пожелали физического и ментального здоровья, побольше оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Кто-то хочет создать семью, купить квартиру, кто-то мечтает о том, чтобы вернулись те времена, когда люди были более вежливые и культурные.

Многие в столице Карелии пожаловались на не чищенные дороги и вместе с тем отметили, что город преобразился необычайно, стал краше и интереснее. 

С наступающим Новым Годом! Пусть сбудутся все задуманное, здоровья вам и вашим близким, добрых  событий и мира!

 

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