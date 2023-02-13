Эксперты: при установке счетчиков обращайтесь в проверенные компании

Автор: Ольга Блок

Если надо установить счетчик надежно и быстро, тогда вам – в «Центр Установки Счетчиков».

Почему?

При установке приборов, которые ведут учет коммуналки, важно делать это в специализированных организациях. Не в фирме с дополнительной функцией по установке счетчиков. Не у мастера «золотые руки», который и это может в том числе. А именно в организации с данным профилем, как основной специализацией. Иначе дороже выйдет при первых нестыковках в ваших счетах за воду.

«Центр Установки Счетчиков» - это организация, которая специализируется на приборах учёта водоснабжения и теплоснабжения, это ее основная специализация.

Еще одна причина устанавливать водосчетчик в «Центре Установки Счетчиков» - очень выгодная стоимость подобных услуг в Петрозаводске. Разброс цен в этой сфере достаточно широкий. При этом качество услуг не всегда будет равно высокой цене и быстрым срокам. Поэтому выбирайте цену тоже с умом.

Обратите внимание, «Центр Установки Счетчиков» - это партнер ресурсных организаций( КРЦ, ТГК-1, ПКС-Водоканал). По соглашению с ними «Центр» имеет право осуществлять пломбировку счётчиков и ввод их в эксплуатацию.

Важная деталь: «Центр» сам передает информацию в ресурсные и управляющие организации. Вам никуда ходить не надо! Вызвали мастера единоразово, а он все автоматом зафиксирует и отправляет куда надо. Очень удобно!

Ну и, конечно, компания предостерегает от мошенников в этой сфере! Тех, кто возьмет предоплату и пропадет. Кто сделает некачественно, за результат не ответит и гарантий не даст.

Поэтому обращайтесь к проверенной компании! «Центр Установки Счетчиков» уже 10 лет на рынке. За это время коллектив отработал удобные для своего клиента условия. Это помогает заказчикам не выходить из зоны комфорта при установке водосчетчиков: тапочки мастера приносят с собой и все бумаги оформляют и регистрируют сами! Гарантия на все счетчики и выполненные работы.

Заявки на подключение –на сайте.

Тел. +7(8142)280734, +7 921-228-07-34

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