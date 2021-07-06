Эксперты определили идеальное время для спортивных занятий

Идеальным временем для спорта посчитали утро: на улице еще свежо, а солнце не так активно. Об этом рассказали РИА Новости рассказали эксперты сервиса «СберУслуги». Заниматься физической активностью не советуют днем, особенно в жару.

Для занятий спортом на улице важно грамотно оценить подготовку, подобрать подходящую одежду и обувь, соблюдать питьевой режим. Эксперты рекомендуют пить просто воду комнатной температуры. Перед употреблением спортивных напитков и добавок необходимо проконсультироваться со специалистом.

Особо стоит обратить внимание на обувь. Она должна быть спортивной и соответствовать виду тренировки, иначе можно получить травму. (фото khabar.kz)