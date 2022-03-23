Эксперты назвали причину ажиотажного спроса на сахар в России

Ажиотажный спрос на сахар связан с желанием россиян делать заготовки. Такое мнение выразили эксперты, их цитирует РИА Новости.

«Закупают, в основном, люди в возрасте. Это связано с тем, что в этом году будет гораздо больше натурального хозяйства. Гораздо больше будет домашних заготовок. Рост цен спровоцирован общей инфляцией, рост потребительских цен у нас ежегодно минимум 15% безо всяких кризисов. Люди чувствуют, что надо запасаться«»,

- рассказал директор Центра исследований рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.

«По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому - изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого - нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков», - пояснил он.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, как люди бьются за сахар в магазине в Петрозаводске. Фото pixabay.com/Bru-nO