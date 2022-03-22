Битва жителей Петрозаводска за сахар попала на видео

Видео давки покупателей, выхватывающих из тележки пачки с сахарным песком, разместили в группе «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» ВКонтакте.

- Узнаете магазин? Как можно так себя вести? – риторически спрашивает автор ролика.

В комментариях ему отвечают, что так сейчас почти в каждом магазине. Как только «выбрасывают» сахар, люди кидаются к нему и вырывают друг у друга из рук.

При этом власти заверяют, что сахарный песок есть в стране и в Карелии, в частности. Так, мэр Петрозаводска Владимир Любарский ранее заявил, что дефицита этого продукта в карельской столице нет. // Фото, видео: источник