22 марта 2022, 16:00
Битва жителей Петрозаводска за сахар попала на видео
Ажиотаж с сахарным песком продолжается, в магазинах его вырывают из рук
Видео давки покупателей, выхватывающих из тележки пачки с сахарным песком, разместили в группе «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» ВКонтакте.
- Узнаете магазин? Как можно так себя вести? – риторически спрашивает автор ролика.
В комментариях ему отвечают, что так сейчас почти в каждом магазине. Как только «выбрасывают» сахар, люди кидаются к нему и вырывают друг у друга из рук.
При этом власти заверяют, что сахарный песок есть в стране и в Карелии, в частности. Так, мэр Петрозаводска Владимир Любарский ранее заявил, что дефицита этого продукта в карельской столице нет. // Фото, видео: источник