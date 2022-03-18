Новое асфальтовое покрытие в центре Кеми разрушили при ремонте

Асфальт, который уложили осенью прошлого года в Кеми, не «прожил» и года. Фотографии того, во что превратился тротуар около музыкальной школы, опубликовали в группе «Новости Кемской волости (И не только)» ВКонтакте.

- Печальное зрелище - незавидная судьба тротуара около музыкальной школы в городе Кемь, который с осени 2021 года называли тротуаром с новым асфальтовым покрытием, - подписал автор красноречивые снимки.

Люди в комментариях возмущаются и пишут, что напротив входа в музыкальную школу просто опасно ходить. Там в асфальте образовались дыры, которые ведут «в подземелье».

Асфальт разрушили, когда устраняли прорыв в сети, но в порядок его так и не привели. // Фото: источник