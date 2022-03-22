Цены на мобильную связь в России вырастут

Сотовая связь в России скоро подорожает. Из-за вызванного ситуацией с Украиной кризиса цена тарифных планов вырастет на 10-20 процентов, сообщили «Интерфаксу» эксперты в отрасли.

В частности, по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тарифы могут пересмотреть в конце марта или начале апреля.

- Повышение будет не сразу, на каких-то тарифных планах - да, на каких-то - нет, но в целом рост на 10 процентов для ряда тарифов и не для всех абонентов в России, - сказал он.

При этом Муртазин подчеркнул, что по сравнению с другими странами в России сейчас довольно дешевая мобильная связь. Так что операторам «есть куда повышать цены». // Фото: nastya_gepp/pixabay.com