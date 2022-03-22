Самолеты «Аэрофлота» начнут летать еще в одну страну

Компания «Аэрофлот» будет осуществлять полеты в Шри-Ланку. Регулярные рейсы в Коломбо отправятся с 8 апреля, сообщил авиаперевозчик.

Полеты запланированы трижды в неделю, летать в Шри-Ланку будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Также «Аэрофлот» возобновит перелеты в Киргизию. Самолеты в Ош и Бишкек будут с 14 марта отправляться каждый день.

С 9 марта Россия сняла ограничения по COVID-19 на полеты в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Армению, Таджикистан и Туркмению. // Фото: xusenru/pixabay.com