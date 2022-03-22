Немецкий Siemens объявил, что приостанавливает контракт с РЖД на поставку электропоездов «Сапсан». Об этом сообщил 22 марта глава правления компании Олег Белозеров, передает РБК.

Он уточнил, что фактически Россия осталась без новых «Сапсанов». Немецкий концерн не будет исполнять контракт от 2019 года, согласно которому в Россию должны были прийти 13 новых поездов за 1,1 миллиард евро.

Предусмотренное тем же договором техобслуживание «Сапсанов» Siemens пока что продолжит. // Фото: www.transport-news.ru