Налог на проценты по вкладам в России отменили

Госдума 22 марта сразу в двух чтениях – втором и третьем - отменила необходимость уплаты НДФЛ с процентов от банковских вкладов. Речь идет о доходах, полученных в прошлом и нынешнем годах, передает РИА Новости.

Закон, согласно которому с превышающих необлагаемую сумму доходов придется заплатить 13-процентный налог, ввели в 2021 году. Ее рассчитывали из суммы в миллион рублей и ключевой ставки Центробанка, установленной 1 января того года, когда была получена прибыль.

Теперь вкладчиков освободили от выплаты НДФЛ за полученные проценты за 2021 и 2022 год.

Минимальный размер вклада, который попадал под налог, составлял 710 тысяч рублей. Правда, с него надо было заплатить всего 45,5 рубля. Это налог в 13 процентов между необлагаемой суммой в 42,5 тысячи рублей и доходом в 42,85 тысячи.

Теперь необлагаемая сумма рассчитывается из миллиона рублей и максимальной ставки Банка России. Таким образом, с ростом ставки ЦБ и ставки по вкладам вырастет и сумма необлагаемого дохода, с которого вкладчик будет освобожден от выплаты НДФЛ. // Фото: konstantinrotkevich/pixabay.com