Эксперты и военкоры поддержали Владимира Путина

Лидеры общественного мнения поддержали президента России Владимира Путина, выступившего сегодня утром с обращением о недопустимости вооруженного мятежа.

«Во время войны слова Верховного Главнокомандующего - единственный рабочий для армии закон. Другого быть не может»,

- пишут, в частности, авторы телеграм-канала WarGonzo.

Военкор Евгений Поддубный считает, что организаторы мятежа пытаются поставить страну на грань гражданской войны.

«Что говорят офицеры, с которыми я на связи. При всем уважении к бойцам ЧВК «Вагнер» за былые подвиги они расценивают их действие как измену. В стране есть избранный народом президент, и именно он принимает решения, и он же несет за них ответственность. Но я напомню, что внешние враги не способны уничтожить Россию без внутренней смуты. Смута - единственное главное условие для успеха противника»,

- пишет Поддубный.

О необходимости консолидации в трудных для России обстоятельствах рассуждает и директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

«В ХХ веке наша страна пережила две мировых войны. И, как учит история, победить можно, только сплотившись, а проиграть, если внутри предательство и разобщенность... Сегодня многие растерялись. Никто не ожидал удара в спину от людей, которые еще вчера были героями. Президент в своей речи назвал вещи своими именами — это предательство, а предательство должно быть наказано»,

- отмечает эксперт.

«В самый трудный и горький час я с Президентом, с нашей армией, с героями, бьющими врага на передке. Со всем нашим народом. Придёт час – и мы все вместе отпразднуем нашу Победу»,

- уверен писать Олег Рой.

Поддержку Владимиру Путину ранее также выразили руководители российских регионов, в том числе Глава Карелии Артур Парфенчиков. // Фото: http://kremlin.ru/