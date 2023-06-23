Более 450 депутатов в местные органы власти выберут в сентябре

10 сентября 2023 года состоятся выборы в органы местного самоуправления в трех образованных муниципальных округах и 11 муниципальных районах республики. Как сообщила Избирательная комиссия Карелии, решения об этом приняты территориальными избиркомами и в ходе сессий советов муниципальных образований.

Всего в республике будет распределено 23 должности глав поселений и 467 депутатских мандатов. В том числе в трех вновь образованных муниципальных округах республики – Беломорском, Питкярантском и Сегежском – будут впервые избраны советы депутатов. Именно на этих выборах Центризбирком России согласовал возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наряду с традиционным голосованием на избирательных участках,

– пояснили в Избиркоме Карелии.

Напомним, что выборы органов местного самоуправления в этом году пройдут в 85 субъектах страны. Проголосовать смогут более 65 миллионов человек, в том числе и жители новых регионов.