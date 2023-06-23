Депутаты Петросовета приняли отставку Любарского

Сегодня на внеочередной сессии городского совета депутаты голосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Владимира Любарского в связи с его отставкой по собственному желанию. Сити-менеджер сложил с себя полномочия из-за желания отправиться на СВО.

В сессии Петросовета участвовали 23 депутата, глава РК Артур Парфенчиков, депутат Госдумы Валентина Пивненко, руководитель ЗС РК Элиссан Шандалович. Голосование было открытым. В итоге за отставку главы Петрозаводска проголосовал 21, двое были против.

Таким образом, с 26 июня Любарский прекратит исполнять полномочия главы столицы Карелии.

Временно исполнять полномочия главы Петрозаводского городского округа по закону должен первый заместитель мэра Инна Колыхматова.

В случае, если Колыхматова не сможет исполнять полномочия, предложили кандидатуру руководителя аппарата администрации Дианы Евстигнеевой.

За нее депутатам предложили проголосовать путем тайного голосования. Парламентариям раздали бюллетени, свой выбор сделал 21 человек, двое отказались брать бюллетени.