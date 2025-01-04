Эксперт рассказал, как оплачивается больничный в новогодние праздники

В новогодние праздники больничные выплаты регулируются стандартными правилами, разъяснил RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, чтобы получить пособие, сотруднику необходимо оформить больничный лист в медицинском учреждении.

Размер выплат зависит от среднедневного заработка, количества дней нетрудоспособности и страхового стажа сотрудника. Чем больше стаж, тем выше процент компенсации. Так, при стаже до пяти лет пособие составит 60 процентов от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80 процентов, а если стаж превышает восемь лет — выплата составит 100 процентов от среднего дохода.

Эксперт уточнил, что при расчете пособия учитываются доходы за последние два календарных года. Например, если больничный открыт 1 января 2025 года, то в расчет пойдут доходы за 2024 и 2023 годы. В случае, если лист был оформлен в конце 2024 года, учитываются 2023 и 2022 годы.

Виноградов подчеркнул, что правильное оформление больничного листа и своевременная подача всех необходимых документов — залог успешного получения компенсации. // фото: pixabay.com