Пулково закрыт на взлет и посадку для обеспечения безопасности

Утром 4 января аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ). В ведомстве подчеркнули, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности.

Согласно данным онлайн-табло сервиса «Яндекс», более десяти рейсов задержали, однако несколько самолетов все же смогли приземлиться. В частности, удачными оказались рейсы из Москвы и Новосибирска.

Ночью над Лужской губой Финского залива был зафиксирован и сбит беспилотный летательный аппарат. О данном инциденте ранее сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этот период в аэропорту также вводились временные ограничения на взлеты и посадки.

Причины введения текущих ограничений в аэропорту Пулково продолжают уточняться. Ожидается, что авиасообщение будет возобновлено после полной проверки безопасности воздушного пространства. // фото: freepik.com