Огромный триумфальный столп установят в Петербурге

В Санкт-Петербурге установят 82-метровый триумфальный столп в честь победы России в Северной войне 1700-1721 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов уже подписал постановление об установке монумента на Приморском шоссе у «Лахта-Центра».

Памятный знак представляет собой монументальную композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, установленной на гранитном постаменте высотой 24,3 метра. Колонну венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 метра. Она также выполнена из бронзы. Высота колонны - 41,95 метра. Общая высота памятного знака - 82 метра. // Фото: unsplash.com / Yurii Sv