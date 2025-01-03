Мужчина в костюме Деда Мороза убил человека в российском городе

В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза убил бизнесмена в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, трагедия произошла в городе Канаш. Убийца зашел в магазин, в котором находился 44-летний владелец торговой точки. Мужчины немного поговорили, сделали совместное селфи, после чего "Дед Мороз" выстрелил в предпринимателя. Тот умер на месте.

Через несколько часов предполагаемого убийцу задержали. Его мотивы выясняются. // Фото: unsplash.com / Hunter Brumels