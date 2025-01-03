Житель Петербурга умер после падения на улице

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина умер после падения на улице. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, 77-летний горожанин поскользнулся и упал недалеко от своего дома у метро «Гражданский проспект» 25 декабря. Пенсионера экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени. Пациента погрузили в медикаментозную кому.

Неделю мужчина провел в больнице, но спасти его врачам не удалось. 2 января петербуржец умер. // Фото «Петрозаводск говорит»