02 января 2025, 17:06
Россия

Женщина убила ребенка и покончила с собой в Петербурге

В Северной столице выясняются обстоятельства семейной трагедии

В Санкт-Петербурге местная жительница, по предварительным данным, убила своего восьмилетнего сына, после чего совершила самоубийство. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 2 января в Центральном районе Северной столицы. В одной из квартир было обнаружено тело школьника с признаками насильственной смерти. Недалеко было найдено тело матери погибшего ребенка. Следствие полагает, что мать убила сына, после чего свела счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

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Санкт-Петербург
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самоубийство
следственный комитет