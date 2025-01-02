Женщина убила ребенка и покончила с собой в Петербурге

В Санкт-Петербурге местная жительница, по предварительным данным, убила своего восьмилетнего сына, после чего совершила самоубийство. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 2 января в Центральном районе Северной столицы. В одной из квартир было обнаружено тело школьника с признаками насильственной смерти. Недалеко было найдено тело матери погибшего ребенка. Следствие полагает, что мать убила сына, после чего свела счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson