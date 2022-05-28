Эксперт объяснил, почему цены не падают после укрепления рубля

Даже при хорошем курсе рубля цены остаются высокими из-за множества новых переменных в ценообразовании. Об этом рассказал экономист Николай Переславский, его слова цитирует РИА Новости.

Как отметил эксперт, товары российского производства к концу года подорожают не более, чем на пять процентов - государство очень серьезно следит за инфляцией и всевозможными ценовыми сговорами. Однако и падения цен ждать не стоит - несмотря на крепкий рубль. Даже импорт, в большей степени зависящий от курса нацвалюты, дешеветь не будет, предупредил Переславский.

С одной стороны, теперь можно покупать товары по сравнительно низкой цене, с другой - к закупкам добавляются расходы на логистику и посредников. Исключение - отдельные товары, на которые в спешке значительно подняли цены. Теперь их никто не покупает, и продавцы делают скидку, пояснил Переславский.

«Далеко не факт, что цены вернутся к уровням прошлого года. Куда более вероятно развитие событий, при котором они замрут на текущих уровнях, и рынок будет ждать дальнейшего развития событий», - заключил экономист. Фото: pixabay.com/652234