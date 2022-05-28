Близнецы-младенцы умерли после загадочного отравления

В городе Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае трагически погибли двое годовалых близнецов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Мать погибших детей считает, что близнецы отравились ядом, который содержался в недавно приобретенных комбинезонах. Женщина рассказала, что купила их в разных магазинах одной сети.

Россиянка отметила, что дома, открыв пакет с первым комбинезоном, она почувствовала запах химии, а ребенок начал облизывать воротник. Вещь не подошла малышу - оказалась впритык, и мать решила сходить и обменять ее, а заодно купить в другом магазине комбинезон для второго сына.

«Вечером сын начал постанывать, часто дышать. Появились красно-синие пятна, глаза закатились. Вызвала скорую. Уехали в больницу. Со вторым сыном осталась мама. Около 20:00 она позвонила и сказала, что с ним происходит то же самое. В 23:30 врачи сообщили о смерти детей», - рассказала она.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о расследовании этого резонансного дела. Фото: pixabay.com/AKuptsova