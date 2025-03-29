Эксперт назвала самые модные цвета в одежде на весну-лето 2025

Имидж-эксперт Ольга Волконская назвала три цвета в одежде, которые будут ведущими и самыми модными весной и летом 2025 года.

В первую очередь, это шоколадно-коричневый, который остался с зимы. Эксперт уверяет, что многим людям психологически комфортно носить одежду такого цвета, поэтому он остается базовым.

Во-вторых - вишнево-красный. Как отмечает Волконская, очень красиво выглядят в таком цвете костюмы и платья, бесподобно – кожаные плащи и брюки в мужском стиле.

Третьим самым модным цветом эксперт называет все оттенки зеленого. Зеленый присутствует в разных категориях цветов – и темных, и светлых. Первый – это зеленый приглушенный среднего затемнения (в цвет подмешан серый тон) который выглядит и как цвет лесного мха, и как оливковый.

Но есть и неприятные новости - по мнению эксперта, оттенки землистого зеленого как хакки или оливковый убивают привлекательность женщины для мужчин. // Фото: freepik.com.