Эксперт научил россиян определять признаки прослушки их телефона

Если аккумулятор в телефоне быстро садится, а реклама становится подозрительно соответствующей вашим разговорам, есть все основания считать, что гаджет прослушивают. Об этом предупредил пользователей смартфонов в интервью агентству «ПРАЙМ» директор и партнер «ИТ-Резерва» Павел Мясоедов.

Самый главный повод насторожиться – слишком высокий расход батареи, сказал эксперт. Если она садится при разговоре либо переписке в мессенджере, это плохой признак.

Причем обращать внимание на повышенный расход аккумулятора нужно именно при совершении определенных действий. Если телефон просто быстро разряжается, это можно объяснить работой различных приложений. Мясоедов пояснил, что программы-шпионы начинают действовать лишь в нужные моменты. Свое присутствие на смартфоне они тщательно скрывают.

Еще одним признаком прослушивания телефона эксперт назвал контент, таргетированный под разговоры хозяина устройства. То есть если реклама соответствует теме недавнего разговора, это может говорить об установке прослушивающей программы. В этом случае мясоедов посоветовал срочно обратиться в сервис. //Фото: depositphotos