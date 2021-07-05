Стало известно, кому в Карелии готовы платить более 140 тысяч рублей

Специалисты сервиса HeadHunter рассказали, кому в Карелии предлагали зарплату выше 140 тысяч рублей. За июнь в республике появилось более 60 вакансий с таким заработком.

Вакансии с высоким заработком предлагают в сферах транспорта и логистики, в сфере продаж и рабочего персонала, в ИТ-сфере, медицине, строительстве и производстве.

Например, программисту-разработчику Dart предлагают зарплату от 100 до 200 рублей на руки. Компания по лесной промышленности ищет заместителя финансового директора и предлагает зарплату от 150 тысяч до вычета налогов. Сварщику-монтажнику обещают зарплату от 110 до 150 тысяч рублей на руки. Начальнику карьера готовы предложить зарплату от 150 тысяч рублей до вычета налогов. Java разработчику готовы предложить от 150 тысяч рублей на руки. Руководителю по развитию направления автомобили с пробегом готовы предложить от 200 тысяч. Инженеру-геомеханику/начальнику службы предлагают от 120 тысяч.

Студия по решению задач государства и бизнеса готова предложить зарплату до 160 тысяч PHP Developer (Laravel) Fullstack.

Сервис также сообщает, что медианная (прим.ред отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей) предлагаемая зарплата в Карелии в вакансиях работодателей по итогам июня составляет 37 500 рублей. (фото work.ua)