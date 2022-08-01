Экспедиционное судно зашло в Петрозаводск

Столица Карелии стала одним из пунктов маршрута шхуны кадетского центра «Корабелы Прионежья». Экспедиционное судно «Онежская жемчужина», следующее из Вологодской области, сделало двухдневную остановку у причала Морского клуба «Полярный Одиссей».

На берегу состоялась торжественная встреча членов экипажа. Гости из Вытегры провели мастер-классы по корабельному делу, совершили пешую экскурсию, посетили музей докембрия в Институте геологии и встретились с учащимися кадетского училища.

Это уже шестая экспедиция центра «Корабелы Прионежья», которая проходит на средства гранта РГО. В составе экспедиции – 26 человек, восемь из них кадеты. Судно отправилось по маршруту по Онежскому озеру 20 июля. За 16 дней оно пройдет около 700 километров. Фото: petrozavodsk-mo.ru.