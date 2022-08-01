01 августа 2022, 19:52
Общество

Экспедиционное судно зашло в Петрозаводск

Карельская столица стала одним из пунктов маршрута шхуны кадетского центра«Корабелы Прионежья»

Столица Карелии стала одним из пунктов маршрута шхуны кадетского центра «Корабелы Прионежья». Экспедиционное судно «Онежская жемчужина», следующее из Вологодской области, сделало двухдневную остановку у причала Морского клуба «Полярный Одиссей».

На берегу состоялась торжественная встреча членов экипажа. Гости из Вытегры провели мастер-классы по корабельному делу, совершили пешую экскурсию, посетили музей докембрия в Институте геологии и встретились с учащимися кадетского училища.

Это уже шестая экспедиция центра «Корабелы Прионежья», которая проходит на средства гранта РГО. В составе экспедиции – 26 человек, восемь из них кадеты. Судно отправилось по маршруту по Онежскому озеру 20 июля. За 16 дней оно пройдет около 700 километров. Фото: petrozavodsk-mo.ru.

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новости Карелии
экспедиционное судно
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шхуна
кадетский центр
«Онежская жемчужина»