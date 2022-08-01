Дороги в Петрозаводске ремонтируют с опережением годового графика

С опережением графика идут работы в Петрозаводске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В эти дни приступили к ремонту участков, запланированных на 2023 год, отметил глава региона Артур Парфенчиков. Он вместе с мэром Владимиром Любарским проверил две улицы – Красную и Энгельса.

Губернатор также отметил, что дорожное полотно поменяют на 16 улицах – на проспекте Карельском, улицах Лыжной, Заводской, Красной, Питкярантской, Федосовой, Анохина, Генерала Фролова, Железнодорожной, Машезерской, Советской, Трудовых Резервов, Щербакова, Володарского, Энгельса и автодорогу в жилой район Сайнаволок (Родниковый проезд).

«На улицах Красной и Энгельса уже уложен новый асфальт, но работу предстоит продолжить. Дал поручение обустроить тротуар на пересечении этих улиц. Плюсом захватить участок от улицы Красной до улицы Крупской. Он небольшой – чуть более 60 метров, но асфальт разбит. Приведем его в порядок - просьбу жителей близлежащих домов выполним»,

- рассказал Артур Парфенчиков. Фото: vk.com/aparfenchikov.