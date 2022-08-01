В южных районах Карелии завтра пройдут сильные дожди

По данным регионального Гидрометеоцентра, погода ночью и завтра днем не особо порадует жителей Карелии. В основном в республике ожидается облачность с прояснениями.

По предостережению синоптиков, ночью местами пройдет кратковременный дождь, а утром и днем, преимущественно по южным районам, очень сильный – выпадет до 55 мм осадков. В отдельных местах ожидаются грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный 6-11м/с, местами порывистый до 14 м/с.

Температура воздуха в темное время суток будет держаться на отметке +13, +15°С. Днем воздух прогреется до +19, +23°С. Атмосферное давление будет слабо падать. Фото: pxhere. Скриншот: 10.mchs.gov.ru.