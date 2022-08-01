Жителей и гостей Карелии приглашают отметить День Заонежья

Центр народного творчества для жителей и гостей Карелии проведет праздничную программу, приуроченную к Дню Заонежья. Мероприятие состоится 6 августа в деревне Толвуя.

«Для посетителей мы подготовили праздничную программу «Звучи, Заонежье!» с участием творческих коллективов района и приглашенных ансамблей»,

- уточнили организаторы.

Кроме музыкальных номеров можно будет принять участие в фольклорно-игровой программе «Карусель», в конкурсе-дегустации на главную хозяйку Большуху Заонежья. Также предусмотрена программа для детей «День весёлых затей» с ростовыми куклами Зайкой и Мишкой. Всех собравшихся ждет ярмарка и концерт, а также специальный показ киноленты Дарии да Консейсао «Ключи Карелии», который повествует о традициях и истории Заонежья. Фото: kareliya.ru.