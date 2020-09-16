Экс-чиновнику Госкомимущества Карелии дали 12 лет за взятки

Бывший заместитель руководителя Госкомимущества Сергей Максимов приговорен к 12 годам лишения свободы. Такое решение 16 сентября вынес Петрозаводский городской суд. Предприниматель Степан Морозов, которого судили вместе с Максимовым, получил 7 лет колонии, передает наш источник в суде.

Кроме того, Степану Морозову присудили штраф в 15 миллионов рублей. Максимов дали штраф в 18 миллионов.

Отметим, что срок, к которому приговорили Степана Морозова, выведен путем сложения с предыдущим приговором суда: Морозов уже отсидел три года. Таким образом, если приговор устоит, бизнесмен проведет в колонии 4 года.

Степана Морозова судили за дачу, а Сергея Максимова — за получение взятки. По версии следствия, таким образом молодой предприниматель получил покровительство при аренде и дальнейшей покупке принадлежавшего государству здания. Оба подсудимых свою вину не признавали.

Добавим, что в этом деле проходил свидетелем Денис Косарев - бывший руководитель комитета и начальник Сергея Максимова. Он ранее был приговорен к пяти годам колонии. Степан Морозов свой предыдущий срок отбыл за несколько недель до вынесения этого приговора и все это время пробыл на свободе.