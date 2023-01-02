Экономист рассчитал пенсию Деда Мороза
Если бы Деду Морозу платили пенсию, она была бы совсем небольшой. По мнению доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, выплаты составили бы порядка 10 тысяч рублей в месяц, передает «Прайм».
Эксперт рассказал изданию, что рабочий стаж зимнего волшебника можно отсчитывать с того момента, когда Новый год в СССР стал праздником официально. То есть с конца 30-х годов прошлого века. Получается порядка 10 тысяч рублей.
- Если предположить, что Дед Мороз имеет постоянное место жительства, например, в Вологодской области, то его пенсия лишь немногим превышает вышеназванную сумму,
- считает экономист.
Он добавил, что Дед Мороз – неработающий пенсионер, поэтому индексация пенсии и доплата до прожиточного минимума ему не полагаются. // фото: freepik.com