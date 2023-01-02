02 января 2023, 14:19
Минимальный с июля суточный прирост зараженных ковидом выявили в РФ
От коронавируса по-прежнему умирают, но его становится все меньше
За минувшие сутки в регионах России выявили 3 884 новых зараженных COVID-19. Это - минимальное значение с середины июля прошлого года, сообщили 2 января в оперштабе.
За прошедшие 24 часа официально зафиксировали 43 связанных с последствиями ковида летальных исхода.
Госпитализировали с подтвержденным COVID-19 379 человек. Это на 21,2 процента меньше, чем днем ранее.
Полностью выздоровели за прошедшие сутки 4489 пациентов, которые находились под наблюдением врачей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Карелии. // фото: freepik.com