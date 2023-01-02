Минимальный с июля суточный прирост зараженных ковидом выявили в РФ

За минувшие сутки в регионах России выявили 3 884 новых зараженных COVID-19. Это - минимальное значение с середины июля прошлого года, сообщили 2 января в оперштабе.

За прошедшие 24 часа официально зафиксировали 43 связанных с последствиями ковида летальных исхода.

Госпитализировали с подтвержденным COVID-19 379 человек. Это на 21,2 процента меньше, чем днем ранее.

Полностью выздоровели за прошедшие сутки 4489 пациентов, которые находились под наблюдением врачей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Карелии. // фото: freepik.com