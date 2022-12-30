Россиянам дали совет, как не переругаться за новогодним столом

Психолог подсказала, какие темы не стоит поднимать за праздничным столом, чтобы не переругаться с близкими.

Психолог Диана Лобанова в беседе с газетой «Известия» советует вести себя с пожилыми родственниками уважительно, сдержанно, не обсуждать темы, которые могут быть заведомо травматичными для них. От переутомления и новогодних хлопот у пожилых людей может быстро испортиться настроение.

За новогодним столом лучше не обсуждать имущественные и финансовые вопросы. Также Лобанова советует не вспоминать старые детские обиды по отношению к родителям, негативные случаи из жизни.

«Если вы видите, что, несмотря ни на что, конфликтные темы поднимаются со стороны родственников, стоит мягко переключать внимание на праздничные темы», - дает совет специалист. // фото unsplash.com