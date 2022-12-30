30 декабря 2022, 20:43
Россия

Россиянам дали совет, как не переругаться за новогодним столом

Психолог назвала несколько тем, которые лучше не поднимать во время застолья

Психолог подсказала, какие темы не стоит поднимать за праздничным столом, чтобы не переругаться с близкими.

Психолог Диана Лобанова в беседе с газетой «Известия» советует вести себя с пожилыми родственниками уважительно, сдержанно, не обсуждать темы, которые могут быть заведомо травматичными для них. От переутомления и новогодних хлопот у пожилых людей может быстро испортиться настроение.

За новогодним столом лучше не обсуждать имущественные и финансовые вопросы. Также Лобанова советует не вспоминать старые детские обиды по отношению к родителям, негативные случаи из жизни.

«Если вы видите, что, несмотря ни на что, конфликтные темы поднимаются со стороны родственников, стоит мягко переключать внимание на праздничные темы», - дает совет специалист. // фото unsplash.com

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Метки: 
психолог
настроение
праздничный стол