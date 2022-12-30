Россиянам напомнили о графике праздников в 2023 году

Роструд напомнил россиянам о графике праздничных дней в 2023 году. Памятка опубликована в Telegram-канале ведомства.

Так, в новом году работающие жители страны будут отдыхать в новогодние каникулы (1-8 января), в День защитника Отечества (23-26 февраля), в Международный женский день (8 марта), в Праздник весны и труда (29 апреля - 1 мая), в День Победы (6-9 мая), в День России (10-12 июня) и в День народного единства (4-6 ноября).

Таким образом, первые после празднования Нового года длинные выходные ждут россиян уже в феврале. // Фото: unsplash.com