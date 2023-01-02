В больницы с ОРВИ за неделю попал 61 житель Карелии

За прошлую неделю в Карелии зарегистрировали всего 163 заболевших коронавирусом. Это на 24,5 процента меньше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Число заболевших снизилось среди населения региона всех возрастов. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог в 1,2 раза. Чаще всего болеют дети до двух лет, малыши 3-6 лет, дети 7-14 лет.

Однако по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди населения в целом снизилась на 8,3 процента.

В Петрозаводске за прошлую неделю зарегистрировали 6869 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель выше эпидемического порога на 82,1 процента. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость стала ниже на 9,4 процента.

Из-за ОРВИ и гриппа на карантин распустили 10 групп в семи детских садах в Сортавальском, Беломорском, Кемском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском районах.

Госпитализировали с диагнозом ОРВИ за минувшую неделю 61 человека. Выявили риновирус, метапневмовирус, грипп A(H1N1). // фото: freepik.com