Опустела без тебя Земля... Утраты 2022 года

2022-й не жалел нас: число умерших превысило число родившихся, впервые в истории это случилось даже в самом молодом городе Карелии — в Костомукше. Умерли от болезней, погибли в ДТП, на полях СВО... Республика потеряла замечательных специалистов, талантливых людей, добросовестных работников, а мы — близких, верных, добрых родных…

Почетный гражданин Петрозаводска Владимир Ефимович Манаров, освободитель карельской столицы от финских оккупантов, ушел из жизни на 98-м году. Всю войну прослужил морским артиллеристом, честно работал в мирное время.

Не стало и другого ветерана Великой Отечественной — Михаила Васильевича Пашкова. Он был призван в армию в 1941-м, прошел всю войну, теперь ушел и он, прожив большую жизнь.

На 100-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран-железнодорожник, ветеран карельского спорта Дмитрий Александрович Москалев. Во время войны был награжден боевыми наградами, в послевоенные годы был многократным чемпионом КФССР по стрельбе.

Смерть не пощадила наших коллег. Не стало Александра Валентика, человека, который делал карельскую журналистику. Еще студентом писал первые заметки в республиканской молодежной газете «Комсомолец», а ушел оттуда главным редактором. Работал в «Ленинской правде», был заместителем председателя Гостелерадио Карелии по радиовещанию. Александр Иванович сотрудничал и с нашей редакцией, где вел поэтическую рубрику. Он писал стихи, книги-воспоминания, книги-исследования, подготовил антологию поэзии Карелии «Древо жизни».

Ушел от нас и Константин Гнетнев, еще одна глыба карельской журналистики, тоже редактор республиканской газеты, возглавлял «Карелию», тоже автор многих книг, тоже сотрудничавший с «ТВР-Панорамой».

Трагически погиб еще один наш коллега Алексей Карпенко. Приезжая из Кондопоги, где он жил и работал, заглядывал к нам, приносил, присылал свои снимки, заметки о защите карельской природы, о неравнодушных людях и проблемах, с которыми они сталкиваются.

В апреле Союз журналистов Карелии сообщил о смерти Евгения Прусакова. Он работал оператором на ГТРК «Карелия», потом уехал в Москву, где снимал для Первого канала документальные фильмы-портреты известных актеров, делал съемки для различных программ и проектов…

2022 год не пощадил тех, кто был у руля республики. Ушла из жизни бывший министр здравоохранения Надежда Ивановна Державина. Именно при ней были построены терапевтический корпус в Сегеже, больница в Медвежьегорске, станция скорой помощи в Петрозаводске и многие другие медицинские объекты. Это была эпоха возрождения и расцвета советского здравоохранения.

В 65 лет скончался заместитель министра труда и занятости республики, председатель госкомитета республики по вопросам развития местного самоуправления Михаил Вячеславович Анненков.

Умерла бывший депутат Законодательного собрания Карелии II и III созывов Лариса Клейкова.

В общем-то, не столь важна должность, которую занимал человек при жизни, важнее то, какие принципы он отстаивал, чего добился. Настоящим борцом была Татьяна Ромахина, защитница Сунского бора, на месте которого планировалось начать разработку песчано-гравийного карьера. Жители деревни девять месяцев, в том числе и суровых зимних, жили в палатках в лесу, закрывая его своими телами. Одним из лидеров «сунских партизан» была Татьяна Петровна: бор отстояла да еще стала одним из составителей книги «Хроника Сунского бора» — бесценного свидетельства борьбы граждан за ответственное отношение к природе, людям и будущему.

Михаил Андреевич Гошкиев был прокурором, судьей, депутатом, председателем комитета по законности ЗС РК, настоящим высокопрофессиональным юристом, но главное — честным и порядочным человеком с обостренным чувством справедливости. На протяжении восьми лет он боролся с незаконной пристройкой, известной как «Невский пассаж», на проспекте Александра Невского. Верховный суд Карелии оставил в силе решение о сносе пристройки, правда, она пока не снесена. Это дело придется теперь продолжать другим.

Вячеслав Рашев, активный член лыжного клуба «Фонтаны», тоже был борцом. В одиночку он начал укладывать велодорожку на лыжной трассе, и начавшееся благоустройство трассы «Фонтаны» — это и его заслуга.

У слова «заслуга» есть два смысла: общепризнанная полезность чьих-либо поступков, деятельности, а также поступки, деятельность, заслуживающие признания, высокой оценки. Заслуги Бориса Гущина именно таковы. Он стал одним из основателей и первых сотрудников музея «Кижи». Он, как говорят его коллеги, был универсальный музейный работник, посвятил «Кижам» почти полвека. Он автор или соавтор большинства ныне существующих экспозиций музея «Кижи» и десятков художественных и научных работ.

Еще одна потеря культуры Карелии — Зинаида Дубинина, общественный деятель, поэт и переводчик. Именно она перевела руны «Калевалы» на карельский язык. Она также перевела на карельский Новый Завет, «Библию для детей» и Псалтырь. А еще преподавала финский и карельский языки в Коткозерской школе и начала писать стихи на родном ливвиковском наречии карельского языка. Ее заслуги перед Карелией трудно переоценить.

Ушел из жизни талантливый музыкант, директор Симфонического оркестра, концертмейстер группы ударных инструментов Валерий Бобков. «… каждый раз ритм барабанов будет живым звучанием сердец в память о нем», — написала в некрологе филармония.

Не стало заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, профессора Эльвиры Ивановны Седовой. За время работы в Петрозаводской консерватории она подготовила плеяду выпускников, ныне успешно работающих преподавателями, руководителями хоровых коллективов в Петрозаводске, Сыктывкаре, Вологде, Тюмени, Санкт-Петербурге и многих других городах.

Ушла из жизни София Евгеньевна Калаберда, музыкант, потрясающий педагог и светлый человек, как отзываются о ней ее выпускники.

Многие будут помнить своих ушедших учителей. Галина Корожнева, почетный гражданин Петрозаводска преподавала в петрозаводских школах, а в1986 году она стала директором школы №1 с углубленным изучением предметов художественного профиля. Под ее руководством школа добилась больших успехов, ее выпускники достигли профессиональных высот в музыке, хореографии, живописи, дизайне.

12 октября скоропостижно скончалась ветеран педагогического труда, заслуженный учитель школы Карельской АССР Анастасия Карповна Кутчева Ее путь — от учителя в маленьких сельских школах до заместителя министра просвещения Карельской АССР.

Наверное, вы не найдете ни одного выпускника ПетрГУ, кто бы ни знал Юрия Степановича Ланева, создателя турклуба «Сампо», внесшего весомый вклад в развитие спортивного туризма в Карелии и в России.

9 ноября скончался директор Института биологии, экологии и агротехники ПетрГУ Никита Онищенко, под руководством которого подготовлено около четырех тысяч специалистов высшей квалификации для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Не стало Льва Вальтеровича Суни, доктора исторических наук, профессора ПетрГУ.

Поколения студентов с благодарностью вспоминают его яркие и увлекательные лекции, уникальные авторские курсы, неизменно доброжелательные замечания и советы. Он стоял у истоков научного сотрудничества финляндских и советских историков.

Ушла Любовь Николюкина, преподаватель Карельского колледжа культуры и искусств. Ее выпускники работают во многих учреждениях культуры Карелии, и благодарность учителю живет в их сердцах.

Будет жить память и о Ларисе Ивановне Кирилловой (Кочновой), доценте, потомственном педагоге. Одни знали ее по учебе и работе в пединституте, другие — по работе в школах города, третьи — по сборам на «Веснянках» и в лагере «Ивинка».

Не стало заслуженного учителя Карелии Софьи Абрамовны Шапиро. Всю свою жизнь она посвятила учительству, она прививала ученикам любовь к родному слову и поэзии...

Трудно выбирать, принимать решения, действовать, но есть культура и искусство, которые помогают человеку стать человеком: научиться думать, видеть взаимосвязи, чувствовать время... По-новому заставила посмотреть нас на мир художник Тамара Юфа, ее творчество стало важнейшей составляющей культуры Карелии, ее работы ворвались в культурное пространство страны, заставили говорить о себе, да и о Карелии, в которой был такой мастер.

Сообщество художников и мы вместе с ним понесли и другие потери. Ушел скульптор, заслуженный деятель искусств Карелии Ченка Шуквани, который полюбил Карелию, и которому была близка тема мужества и долга.

Не стало Александра Каштанова, заслуженного художника России и Карелии, ветерана пограничной службы. Суровый военный, он сохранял тонкость и чувственность натуры настоящего художника, особо трепетно относящегося к акварели.

Не будет на выставках и новых работ Валерия Кошелева, художника и педагога, участника многих выставок и проектов.

Не стало народного мастера Карелии сегежанина Алексея Викторовича Дарьева. Его работы из капа завораживали красотой и самобытностью.

Невосполнимы потери театрального искусства республики. Не стало директора Национального театра Ирины Шумской. Она была ярким человеком, чутким, умным руководителем. Именно при ней театр стал дышать по-новому, появились интересные и необычные постановки. Теперь театру продолжать эту линию уже без нее.

Есть в этом коллективе еще одна утрата: ушла из жизни актриса Елена Корнилова. Она сыграла более ста разнообразных ролей на его сцене, была переводчиком, помощником режиссера, диктором синхронного перевода, заведующей театральной труппой. Слова «вся жизнь — театр» — это про нее.

В театре кукол Карелии тоже утраты: скончалась актриса Екатерина Андреева. Коллеги называли ее душой и мерилом совести труппы, а был ей всего 41 год.

Из Финляндии пришло известие: не стало Игоря Донского, человека, обладающего достоинством, и блестящего актера, игравшего на сцене Театра драмы в Петрозаводске и снимавшегося у Тарковского… Их положили в «вечную квартиру», но они все равно с нами.

Рано ушла полная творческой энергии хореограф, педагог Наталья Каширина. Она создала оригинальный коллектив «Кулкусет», в котором дети не только танцуют, но и поют, играют на инструментах, учат карельский язык. Наталья Александровна организовала и сделала традиционным фестиваль «Хумахуш», посвященный своему педагогу, замечательному хореографу Виоле Мальми.

Специалисты всегда нужны и везде. Им свойственно глубокое понимание своего дела. Именно таким человеком был Владимир Ефремов, создатель первого автопарка и таксопарка, директор комбината благоустройства, начальник республиканского РСУ благоустройства. При его участии был открыт мемориальный комплекс «Вечный огонь славы», Петрозаводск победил во всесоюзном конкурсе и стал самым зеленым городом России, именно тогда были заложены все основные парки карельской столицы.

Не стало Тамары Кабановой, заслуженного лесовода России и почетного гражданина Олонца. Она проработала в лесном хозяйстве более 32 лет, последние годы была главным лесничим Олонецкого лесхоза и Олонецкого комплексного леспромхоза.

Ушла Алла Пичугина, лектор, чьи выступления всегда вызывали интерес.

Среди потерь — люди, которые всю свою жизнь спасали нас от болезней. Не стало заслуженного врача Лидии Дедюра, работавшей в Сортавальской ЦРБ и отдавшей медицине 57 лет.

Ушел из жизни главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Александр Архипов. Он почти 40 лет руководил дерматовенерологической службой Карелии.

Не стало выдающегося аллерголога Тамары Сергеевны Ериной. Она работала в пульмонологическом отделении Республиканской больницы имени В.А. Баранова со дня его открытия в 1979 году. Коллеги называют ее яркой личностью, замечательным человеком и профессионалом.

Двух замечательных анестезиологов-реаниматологов потеряла Республиканская больница: Михаила Егорова и Юрия Худякова, они помогали пациентам в самых тяжелых случаях.

Среди потерь СВО есть и наши земляки, и список их, к сожалению, пополняется...

Они ушли, и Земля опустела, но остаются наша огромная благодарность к ним и светлая память...