Экономист назвал лучший способ уберечь деньги от инфляции

Сейчас россиянам лучше хранить сбережения на банковских вкладах. Такой совет дал в разговоре с «Лентой.ру» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он назвал этот способ лучшим для защиты денег от инфляции.

- Для простых людей доступен единственный сейчас инструмент, который можно признать разумным, - это банковский вклад. Там гарантированно застрахована сумма до 1,4 миллиона рублей. И сейчас приличные проценты, 16 процентов годовых,

- отметил экономист.

Покупать валюту с целью сбережения он не рекомендовал. Курс продажи и покупки банка значительно отличается. И чтобы выйти хотя бы в ноль при обратном обмене долларов или евро, нужно, чтобы курс рубля упал к ним как минимум на 10 процентов. // фото: pixabay.com