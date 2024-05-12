Сократился объем железнодорожных грузов из Карелии

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Карелия за апрель 2024 года составила 2 млн 320,1 тыс. тонн грузов, что ниже на 1,8% аналогичного периода прошлого года, сообщает сайт Октябрьской железной дороги. В том числе погружено:

- строительных грузов – 1,3 млн тонн (+1,8% рост к апрелю 2023 года);

- руды железной и марганцевой– 867,3 тыс. тонн (-7,9%);

- лесных грузов – 65,1 тыс. тонн (+22,8%);

- бумаги – 5,7 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

- химикатов и соды – 1,4 тыс. тонн (рост в 1,4 раза).

За четыре месяца 2024 года на железнодорожных станциях, расположенных в Республике Карелия, погружено 8 млн 469,4 тыс. тонн, что на 2,6% ниже показателя прошлого года. // Фото: Unsplash