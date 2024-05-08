Малоимущих россиян могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими доходами могут освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такой вопрос обсудят правительство, профсоюзы и работодатели. Как передает РБК, проработка вопроса о необлагаемом уровне в размере прожиточного минимума вошла в трехстороннее соглашение между ними на 2024-2026 годы.

Малоимущими признают семьи, где средний доход на одного человека меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца.

В ближайшие три года в России планируют проводить «эффективную налоговую политику», направленную на устранение «социального и экономического неравенства».

В частности, планируется повышать справедливость налогообложения в части НДФЛ. По информации источника, стороны приняли на себя обязательство рассмотреть возможность освобождения от налога малоимущих граждан, а именно «проработать вопрос установления не облагаемого налогом на доходы физических лиц минимума доходов трудоспособного населения в размере прожиточного минимума».

На этот год прожиточный минимум трудоспособного населения в России составляет 16 844 тысяч. МРОТ достигает 19 242 тысяч. Глава государства Владимир Путин поручил увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году. // фото «Петрозаводск говорит»