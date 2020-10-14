Экологическая катастрофа на озере в Карелии обеспокоила Минприроды

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Карелии организуют проверку озера Ведлозеро в Пряжинском районе.

Поводом для инспекции стали публикации в ряде СМИ о мутной, зеленой воде в озере Ведлозеро. «Петрозаводск говорит» ранее со ссылкой на ученых Института водных проблем Севера КарНЦ РАН рассказывал, что из-за нашествия ядовитых сине-зеленых водорослей Ведлозеро переживает экологическую катастрофу. Ученые установили высокое содержание в воде фосфора, что признали опасным использование воды даже для технических нужд. Одна из причин, которая привела к опасной ситуации, - это дамба, соединяющая остров Рожнаволок с большой землей. Биологи уверены, что дамбу необходимо разрушить. Вопрос состояния озера обсудили на парламентском комитете природных ресурсов и экологии 12 октября.

Сотрудники Минприроды направили в администрацию Пряжинского района и Минстроя Карелии запрос о проверке эффективности работы канализационных очистных сооружений Ведлозера. Специалисты ведомства до конца недели отправятся в Ведлозеро, где проверят, попадают ли сточные воды с прилегающей территории в озеро. При установлении фактов возбудят административное производство, сообщает пресс-служба министерства.

В Минприроды сообщили, что в настоящее время формируется рабочая группа с привлечением заинтересованных органов для решения вопроса по нормализации экологической обстановки. (фото на главной wikimapia.org)