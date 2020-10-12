12 октября 2020, 20:17
Общество

Из-за токсичных водорослей вода в Ведлозере опасна для всего живого

Ученые сообщили об экологической катастрофе на когда-то чистейшем водоеме Карелии

Текст: Антонина Кябелева 

Из-за нашествия ядовитых сине-зеленых водорослей озеро Ведлозеро переживает настоящую экологическую катастрофу. К этому выводу пришли ученые Института водных проблем Севера КарНЦ РАН, которые в сентябре 2020 года побывали на водоеме и взяли пробы воды на исследование. О своих выводах ученые рассказали депутатам ЗС РК на заседании парламентского комитета природных ресурсов и экологии, которое состоялось 12 октября.

Инициатором рассмотрения вопроса о экологическом состоянии карельского озера стал депутат ЗС РК Валерий Шоттуев, к которому обратились жители села Ведлозеро. Люди жалуются на то, что когда-то чистейший водоем зарастает странными водорослями, резко ухудшилось состояние воды, а рыба непригодна для еды.

Представитель карельского министерства природных ресурсов и экологии рассказал, что право пользования проблемным водным объектом было дано ОАО «Совхоз Ведлозерский». Правда, договор на пользование озером истек в конце прошлого года, а новый так и не был заключен. Совхоз, напомним, находится в собственности Республики Карелия. Ведлозерские канализационные очистные сооружения находятся в муниципальной собственности и переданы в пользование муниципальному предприятию «Пряжинское КУМИ». Пряжинская администрация, по данным Минприроды, тоже не оформила документы на право пользования водоемом.

Представитель министерства рассказал, что информация о несоблюдении природоохранного законодательства была передана в карельскую природоохранную прокуратуру еще в июне 2020 года. Правда, о реакции прокуратуры на это тревожное сообщение чиновник ничего не сообщил.

Единственное предложение, прозвучавшее от представителя Минприроды, заключалось в том, чтобы организовать трехгодичный мониторинг состояния озера для «выявления всех источников антропогенного воздействия» и выделять на его проведение по 800 тысяч рублей ежегодно.

В общем, все как обычно. Законодательство нарушается, виновных нет, прокуратура молчит, а чиновники предлагают за всем этим понаблюдать несколько лет с соответствующим финансовым наполнением. Короткое сообщение представителя Минприроды прозвучало так безлико и формально, что казалось, будто данное ведомство судьба карельского озера абсолютно не тревожит.  

Совсем в иной тональности было выдержано выступление доктора биологических наук, заведующей лабораторией Института водных проблем Севера Натальи Калинкиной. Она рассказала, что в середине сентября 2020 года ученые выезжали на озеро Ведлозеро, чтобы взять пробы и оценить состояние водоема. Были взяты пробы в четырех местах: в заливе Рожнаволок, в заливе близ устья реки Вахтозерка, в самой реке около выпуска канализационных стоков и в заливе около деревни Юргилица.  

По словам Натальи Калинкиной, наиболее неблагоприятная ситуация была выявлена в заливе Рожнаволок.

- Отмечаются все признаки опаснейшего явления – интенсивного развития сине-зеленых водорослей,

- сказала доктор биологических наук.

Калинкина отметила, что в воде обнаружились «невиданные», как она выразилась, объемы биомассы опасного планктона, который способен выделять токсины. По ее словам, такие случаи размножения токсичных водорослей науке хорошо известны, но характерны они в основном для южных регионов.

- Во многих странах, где такие ситуации отмечаются, категорически запрещается любое использование цветущей воды для купания, рыбной ловли. Описаны случаи, когда токсины сине-зеленых водорослей вызывали гибель людей, животных, птиц и рыб,

- сказала Наталья Калинкина.

В районе реки Вахтозерка концентрация опасных веществ была на два порядка ниже, чем в застойном заливе Рожнаволок. По мнению ученых, река улучшает водообмен, что может быть спасением для озера.

- Необходимо ликвидировать дамбу и восстановить естественный водообмен, - считает Наталья Калинкина.       

Воду Ведлозера ученые охарактеризовали как «непригодную для питьевых и хозяйственных нужд населения». К примеру, в воде были обнаружены, по словам Калинкиной, «чрезвычайно высокие показатели содержания фосфора». Это свидетельствует об интенсивном биогенном загрязнении.

- Именно фосфор является главным фактором интенсивного развития водорослей,

- отметила биолог.

Она назвала и источники поступления фосфора в озеро: канализационные сооружения, сливы хозяйственно-бытовых стоков и туристические стоянки. Наталья Калинкина особо обратила внимание на массовые стихийные автостоянки рыбаков-любителей. В районе деревни Юргилица скапливается, по ее информации, до 30 машин.

Зарастание озера опасными водорослями, по словам местных жителей, началось относительно недавно, около пяти лет назад. Это совпало с уменьшение уровня воды в озере. По мнению ученых, основная причина загрязнения – это не только канализационные сооружения, но прежде всего стоки, поступающие от домов, расположенных в частном секторе. Усугубляет ситуацию дамба, соединяющая остров Рожнаволок с селом Ведлозеро.

- Состояние залива Рожнаволок во время работ, проводимых карельским научным центром, в сентябре 20920 года было катастрофическим для биоресурсов и человека в результате гиперцветения токсичных сине-зеленых водорослей,

- к такому выводу, по словам Калинкиной, пришли ученые.

Биологи уверены, что помимо контроля за канализационными очистными сооружениями необходимо разрушить существующую дамбу между берегом и островом Рожнаволок, рекультивировать берега на месте животноводческих комплексов и запретить стихийные туристические стоянки.

Наталья Калинкина рассказала, что ровно год назад трагичная ситуация сложилась на озере Святозеро. После падения уровня воды началось активное цветение опасных водорослей.

- Там точно такая же была ситуация. Абсолютно. Один к одному,

- сказала биолог.   

По ее мнению, опасные процессы связаны с потеплением климата в Карелии, снижением уровня воды, которое по цепочке приводит к наступлению токсичного планктона.

Очевидно, что самый проблемный вопрос для Ведлозеро – это дамба, которая, в действительности, представляет собой засыпанный в 70-е годы прошлого века мост между островом и большой землей. Если ее разрушить, то нужно строить новый мост, что потребует и серьезных финансовых вложений, и времени. Полумерами в виде прокладки труб ситуацию, по мнению специалистов, не решить.

Депутаты приняли решение создать рабочую группу, чтобы определить, как спасать один из живописных и когда-то чистейших водоемов Карелии. Только бы не было слишком поздно. Темпы, с которыми в Карелии приступают к решению экологических проблем, порой «не догоняют» даже процессов, связанных с глобальным изменение климата.

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