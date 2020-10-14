«Центр Единого Обслуживания» будет принимать клиентов только по записи

С 15 по 25 октября «Центр Единого Обслуживания», расположенный по адресу ул. Гоголя, д.60, ограничивает прием физических лиц. Для того чтобы лично попасть в «ЦЕО», необходимо предварительно записаться по телефону колл - центра 56-04-31, прием звонков осуществляется с 8.00 до 18.00.

Если вам необходимо оставить корреспонденцию для ООО «КРЦ» или АО «ПКС - Водоканал» сделать это можно у входа в ЦЕО – там установлен специальный ящик для приема писем и обращений или по «Почте России», также письмо можно направить на электронный адрес krc-feedback@rks.karelia.ru.

Способы передачи показаний прибора учета для физических лиц:

- Указать показания в соответствующей графе при оплате;

- По телефону (814-2) 56-04-31, в том числе с использованием интерактивного голосового меню IVR-системы;

- Через официальный сайт: форма «Показания счетчиков», сервис «Личный кабинет»;

- По электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru.

Способы оплаты:

- В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК;

- С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн (оплата производится без дополнительных комиссий и сборов);

- В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в банке);

- В отделениях ФГУП «Почта России» (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в отделении);

- Онлайн оплата через официальный сайт.

Для юридических лиц:

По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров холодного водоснабжения и водоотведения с юридическими лицами просим обращаться по телефону 59-21-17 или писать на адрес электронной почты dogovor-sbyt@rks.karelia.ru.

Способы передачи показаний прибора учета:

Сведения о показаниях приборов учета потребителей - юридических лиц необходимо направлять на адрес электронной почты pribor@rks.karelia.ru.

Интересующие вас вопросы также можно задать на сайте, по электронной почте pwc-secretary@rks.karelia.ru или по телефону, указанному в договоре на услуги водоснабжения и водоотведения.