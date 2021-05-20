ЕГЭ в следующем году будут сдавать все выпускники

В 2022 году Единый госэкзамен будут сдавать все выпускники 11-х классов, а не только те, кто планирует поступать в вузы. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат,

- рассказал чиновник.

Отметим, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются после школы поступать в вуз. Остальные ученики получат аттестаты без сдачи ЕГЭ. Фото twimg.com