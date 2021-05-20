20 мая 2021, 12:38
ЕГЭ в следующем году будут сдавать все выпускники
В Рособрнадзоре рассказали о правилах получения аттестата в 2022 году
В 2022 году Единый госэкзамен будут сдавать все выпускники 11-х классов, а не только те, кто планирует поступать в вузы. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.
На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат,
- рассказал чиновник.
Отметим, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются после школы поступать в вуз. Остальные ученики получат аттестаты без сдачи ЕГЭ. Фото twimg.com