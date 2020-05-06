ЕГЭ в России могут перенести на середину июля или начало августа
Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для учеников 11 класса может быть вновь перенесено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в Камбине.
«В правительстве РФ не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа... При этом собеседник агентства заметил, что «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября»,
– пишет издание.
Накануне, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
«Пока решение состоит в следующем: что экзамены (будем – ИФ) проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано – опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет»,
– сказал Кравцов в эфире программы «Диалог» на «России-24» (ВГТРК).
Министр отметил, что в его ведомстве ставят во главу угла здоровье школьников, и проводить экзамен будут только тогда, когда будут уверены, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора. «Поэтому я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки», – сказал Кравцов.