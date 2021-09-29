29 сентября 2021, 12:05
Эдуард Андреев — человек, который изменил Петрозаводск
Этот выпуск «Старого города» посвящен заслуженному архитектору РСФСР Эдуарду Андрееву (1938-2020)
Мемориал «Вечный огонь», здание мэрии, Онежская набережная — с этими городскими объектами знаком каждый петрозаводчанин. Однако не все знают, кто их автор.
Этот выпуск «Старого города» посвящен заслуженному архитектору РСФСР Эдуарду Андрееву (1938-2020).
А еще очень рекомендуем вам посмотреть большое интервью с архитектором, которое было записано «Никой Плюс» в 2018 году.