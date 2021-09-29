Эдуард Андреев

Мемориал «Вечный огонь», здание мэрии, Онежская набережная — с этими городскими объектами знаком каждый петрозаводчанин. Однако не все знают, кто их автор.

Этот выпуск «Старого города» посвящен заслуженному архитектору РСФСР Эдуарду Андрееву (1938-2020).

А еще очень рекомендуем вам посмотреть большое интервью с архитектором, которое было записано «Никой Плюс» в 2018 году.