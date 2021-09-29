Бывшего министра транспорта Карелии оставили в СИЗО

Экс-министра транспорта РК Алексея Кайдалова оставили под стражей. Перевести бывшего чиновника под домашний арест просила его защита.

По мнению адвоката, пребывание в СИЗО плохо сказывается на здоровье Кайдалова. Чтобы обеспечить возможность домашнего ареста, супруга Кайдалова арендовала на три месяца однокомнатную квартиру в Петрозаводске, договор найма был представлен суду.

Обвинение выступило против, отметив, что у подсудимого имеется недвижимость за рубежом, следовательно, он может покинуть сбежать от уголовного преследования. Кроме того, Кайдалов, по версии обвинения, мог влиять на свидетелей по делу.

Судья Мерков отказал в удовлетворении ходатайства защиты. Он указал, что наличие жилья в Петрозаводске не является основанием для изменения меры пресечения. Кроме того, квартира однокомнатная, и её хозяйка зарегистрирована там же, а сам договор аренды рассчитан лишь на 3 месяца. Суд оставил бывшего министра под арестом.