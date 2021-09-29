Сельскохозяйственные земли на Кижских шхерах заросли сорняками

Земли на Кижских шхерах в августе совместно обследовали сотрудники музея-заповедника «Кижи» и представители Россельхознадзора республики. Оказалось, некоторые участки находятся в плохом состоянии, сообщили в ведомстве.

Специалисты осмотрели пять земельных участков сельскохозяйственного назначения. Выяснилось, что их не используют по назначению. Земли покрыты плотной подстилкой из трав прошлых лет, они зарастают сорняками, кустами и молодой порослью деревьев.

Должностные лица Россельхознадзора инициировали проведение внеплановой выездной проверки в отношении собственника земельных участков. // Фото: vrorgo.ru