Единый реестр военнообязанных запустят к осеннему призыву

Уже к моменту осеннего призыва будет функционировать Единый реестр воинского учета. Так считает глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

- Заработает быстро, я думаю. Как заявили ранее, к осеннему призыву мы и планировали пилотировать,

- заявил руководитель ведомства.

Напомним, что осенний призыв на срочную службу проходит с 1 октября по 31 декабря.

Госдума в апреле приняла закон, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных. Также документ вводит электронные повестки и дополнительные ограничения для уклонистов. // фото: shutterstock.com