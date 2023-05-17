17 мая 2023, 13:41
Россия

Единый реестр военнообязанных запустят к осеннему призыву

Минцифры анонсировало начало работы электронной базы воинского учета

Уже к моменту осеннего призыва будет функционировать Единый реестр воинского учета. Так считает глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

- Заработает быстро, я думаю. Как заявили ранее, к осеннему призыву мы и планировали пилотировать,

- заявил руководитель ведомства.

Напомним, что осенний призыв на срочную службу проходит с 1 октября по 31 декабря.

Госдума в апреле приняла закон, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных. Также документ вводит электронные повестки и дополнительные ограничения для уклонистов. // фото: shutterstock.com

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