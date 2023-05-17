Школьник провел за компьютером всю ночь и получил отек мозга

В Сургуте подросток получил отек мозга после 12 часов игры в компьютер. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, 15-летний ребенок сказал родителям, что переночует у друга. В действительности подростки всю ночь провели за компьютерными играми, а утром одному из них стало плохо.

У школьника замедлилась и стала невнятной речь, а затем он упал и забился в судорогах. Прибывшие врачи диагностировали у подростка отмирание задней роговицы. Мальчик провел неделю в больнице после случившегося припадка. // Фото: unsplash.com