ЕДДС: причиной потопа в Петрозаводске стал мусор в канализации

Дежурно-диспетчерская служба назвала причины аварии, из-за которой улицы Петрозаводска превратились в реки. По словам специалистов, ЧП спровоцировали сами местные жители.

— На прошлой неделе АО "ПКС - Водоканал" делал публикацию о росте засоров канализации по причине слива жителями мусора во внутриквартирную сеть, откуда мусор попадает в центральные сети и приводит к течам. И вот снимок с места события на улице Красная: тряпки, ветошь, бытовой мусор, которые кто-то поленился вынести в мусорный контейнер, — сообщает в группе ЕДДС.

Отметим, ранее в мэрии действительно констатировали, что в карельской столице выросло число засоров. Из канализации достают ветошь, предметы личной гигиены, одноразовые маски и строительный мусор. // Фото: Daily