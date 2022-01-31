Число канализационных засоров увеличилось в Петрозаводске

За последние дни в Петрозаводске увеличилось число канализационных засоров. Их причина неизменна: неправильное эксплуатирование сетей. Об этом рассказали сегодня на городской планерке в мэрии.

Из канализации достают ветошь, предметы личной гигиены, одноразовые маски и строительный мусор. В сутки происходит по 18 таких засоров.

«Администрация призывает жителей быть ответственными и использовать канализацию по назначению», - обратилась к горожанам руководитель информационного управления мэрии Анникки Сильченко. Фото pixabay.com/chriskeller